Finanzas

Petróleo cae por la esperanza de un acuerdo en Medio Oriente

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Por AFP

Los precios del petróleo cayeron este viernes ante el optimismo por las negociaciones de Teherán y Washington y pese a nuevas tensiones en Medio Oriente.








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