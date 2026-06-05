Petróleo cae por la esperanza de un acuerdo en Medio Oriente

Los precios del petróleo cayeron este viernes ante el optimismo por las negociaciones de Teherán y Washington y pese a nuevas tensiones en Medio Oriente.

Los precios internacionales del petróleo registran variaciones, impulsados por tensiones geopolíticas tras el bloqueo marítimo a Irán y el impacto en el comercio energético global. (Europa Press/Europa Press)

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cedió un 2,04% a 93,09 dólares.

Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio perdió un 2,69% a 90,54 dólares.

“A pesar de toda la incertidumbre alrededor de la situación en Medio Oriente, los precios del petróleo (...) permanecen muy por debajo de los niveles más altos alcanzados después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero”, dijo David Morrison, analista de Trade Nation.

Los valores actuales muestran que el mercado petrolero anticipa “un acuerdo inminente que permita la reanudación de los flujos a través del estrecho de Ormuz”, explicaron analistas de ING.

Se espera un acuerdo entre los países del Medio Oriente y Estados Unidos pronto, luego de las declaraciones de Donald Trump. (Shutterstock/Shutterstock)

El jefe del grupo proiraní Hezbolá, Naim Qasem, rechazó el jueves el acuerdo del cese al fuego en Líbano anunciado el día anterior en Washington, y demandó que las fuerzas israelíes se retiren por completo.

Sin embargo, parte del optimismo de los operadores se basa en las declaraciones del presidente Donald Trump de que el término de las conversaciones “podría ser este fin de semana”.

Teherán aseguró el viernes que había lanzado “misiles de advertencia” a dos barcos de Estados Unidos en el mar de Omán, pero Washington lo negó.

Por su parte, el ejército estadounidense anunció el decomiso de un petrolero en el océano Índico sujeto a sanciones de Washington por haber transportado crudo iraní.