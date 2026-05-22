Finanzas

¿Por qué la reorganización de las empresas está castigando el bolsillo de los trabajadores con más preparación?

El crecimiento de los ingresos laborales en Costa Rica pierde impulso. Los salarios de los perfiles de alta calificación caen un 7% mientras los de media y baja aumentan

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Por Marcia Solano Miller

El crecimiento de los ingresos laborales reales perdió impulso en Costa Rica desde mediados del 2025 y, aunque el poder adquisitivo se sostiene, la dinámica revela un mercado laboral que empieza a reconfigurarse y golpea a los perfiles de alta calificación.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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