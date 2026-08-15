Finanzas

¿Por qué no bajan más las tasas de los préstamos? Transmisión de la política monetaria está “costando más”, dice el presidente del Banco Central

La transmisión de la política monetaria pareciera estar “costando más”, dice el presidente del Banco Central. La consecuencia son tasas de interés más altas para los deudores.

EscucharEscuchar
Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

Desde el 2023 hasta la fecha, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha reducido en 600 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM). Esto debería haber abaratado los préstamos. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. “Da la impresión de que está costando más”, admitió Róger Madrigal, presidente del BCCR, ante una consulta hecha por este medio. Este rezago podría estar causando que las personas paguen más por los créditos de lo que busca el Central.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco CentralTPMTasas de interésPolítica MonetariaRóger Madrigal
Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.