Finanzas

Precio del dólar en Costa Rica registró un alza de ¢4,5 esta semana, ¿qué está pasando?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana del 25 de mayo del 2026 con un incremento de ¢4,5.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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