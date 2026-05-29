Precio del dólar en Costa Rica registró un alza de ¢4,5 esta semana, ¿qué está pasando?

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana del 25 de mayo del 2026 con un incremento de ¢4,5.

El promedio ponderado del dólar pasó de ¢453,00 el pasado viernes 22 de mayo a ¢457,55 este viernes 29 de mayo.

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Este repunte se produjo sin que se reportaran intervenciones de estabilización monetaria por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) durante estos días.

El precio subió esta semana ¢4,5 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). (Rafael pacheco/Rafael Pacheco)

¿Cambio de tendencia?

Daniel Ortiz Álvarez, socio director de CEFSA, considera que esta alza no debe interpretarse por sí sola como una señal de que el mercado haya tocado un “piso” o de que se esté revirtiendo la tendencia de apreciación del colón.

“Para llegar a esa conclusión se requiere observar un periodo más prolongado y confirmar que existen cambios sostenidos en los factores fundamentales que han impulsado la apreciación de la moneda costarricense”, explicó el economista.

Ortiz señaló que, por ahora, no hay modificaciones relevantes en la política monetaria ni en la estrategia cambiaria del Banco Central que anticipen un cambio estructural.

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Asimismo, recordó que el mercado ya ha atravesado episodios similares en el pasado, con aumentos temporales de dos o tres colones, sin que esto haya significado el fin del fortalecimiento de la moneda local.

Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, señaló que el exceso de dólares que venían registrando las ventanillas de los intermediarios financieros y el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ha reducido de forma significativa en las últimas semanas.

Según explicó, incluso se presentaron jornadas en las que la demanda de divisas superó la oferta proveniente del público, una situación distinta a la observada durante gran parte de los últimos meses, cuando predominaba una amplia disponibilidad de dólares en el mercado.

Corrales agregó que este cambio en la dinámica cambiaria podría estar contribuyendo a la reciente recuperación del dólar, aunque advirtió que aún es prematuro concluir que se trata de un cambio definitivo en la tendencia observada durante los últimos meses.

Exceso de dólares a inicios de año

Durante los primeros cuatro meses, se reportó un exceso de dólares lo que generó una fuerte presión a la baja sobre el tipo de cambio.

Entre los principales detonantes, según explicó Corrales, destacaron los ingresos no recurrentes por la transacción entre Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y Heineken, así como las importantes ventas de dólares realizadas por las operadoras de pensiones complementarias (OPC) con el fin de fortalecer su liquidez en colones.