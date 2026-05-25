Finanzas

Caída del dólar y “fatiga tributaria” golpean ingresos del Gobierno, advierte Mercado de Valores

Estudio de Mercado de Valores advierte sobre una compleja coyuntura fiscal a mediano plazo, mientras el Ministerio de Hacienda defiende la resiliencia y el orden de las cifras al primer trimestre

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El deterioro en las proyecciones fiscales para los próximos años no responde a un solo factor. Detrás del escenario más complejo que enfrentan las finanzas públicas confluyen la caída en el tipo de cambio, el menor dinamismo económico en algunos sectores y el desgaste natural de la reforma fiscal aprobada en 2018.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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