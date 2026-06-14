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Primera reunión de la Fed bajo Warsh queda atrapada entre Trump y la inflación

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Por AFP

La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, se reunirá la próxima semana por primera vez encabezada por Kevin Warsh, bajo la presión del presidente Donald Trump por tasas más bajas y el aumento de la inflación.








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