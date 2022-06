Primeros dos Fondos de Inversión de Capital de Riesgo creados en Costa Rica inyectarán recursos a pymes

Los primeros dos Fondos de Inversión de Capital de Riesgo (FICR) creados en Costa Rica se convertirán en una nueva opción para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país obtengan recursos que les permitan desarrollar sus negocios, extender sus operaciones, contratar personal y contribuir con el crecimiento económico nacional.

Estos dos primeros FICR son administrados por Grupo Mutual bajo la figura de Mutual SFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) y por FCS Capital como gestor profesional.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV), este jueves 9 de junio, los fondos se llaman FICR Sector Turismo (dirigido a empresas turísticas) y FICR Avance Empresarial (dirigido a empresas de cualquier sector de la economía).

(Un Fondo de Inversión de Capital de Riesgo) es un instrumento financiero, debidamente regulado por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que permite el traslado de recursos de inversionistas hacia empresas. También es una fuente de financiamiento para las compañías y una alternativa para la diversificación del portafolio de inversionistas profesionales. — Comunicado de prensa de la BNV

“Estamos frente a un hito para el mercado de capitales costarricense, después de un trabajo que inició en 2019 y que implicó un largo camino de aprobaciones legales y normativas; finalmente los Fondos de Inversión de Capital de Riesgo ven la luz en Costa Rica. En el caso específico de estos dos primeros fondos, se enfocan en levantar recursos que llegarán directamente a las pymes, las cuales representan el 98% del parque empresarial del país”, indicó César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.

Asimismo, la BNV informó que cada fondo podrá levantar hasta $200 millones. Para acceder a estos recursos, las empresas deben: ser consideradas pymes de acuerdo con la definición del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), desempeñarse en el sector turismo o en cualquier otro sector de la economía, contar con al menos cinco años consecutivos de operación, y estar comprometidas con la adopción de buenas prácticas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

El comunicado de prensa también detalla que los recursos obtenidos se podrán utilizar en capital de trabajo, inversión de capital (Capex, del anglicismo Capital Expediture) y cancelación de pasivos. No obstante, las pymes no los pueden usar para cash out (salida de uno o varios socios actuales de la empresa).

“Desde el pilar de acompañamiento empresarial, vemos las novedosas herramientas de financiamiento como algo fundamental para promover el ascenso empresarial del que hemos venido hablando: que las pequeñas empresas busquen a toda costa convertirse en medianas y las medianas en grandes; esta novedosa figura en el mercado de capitales local que hoy se presenta, persigue que las pymes impulsen su crecimiento, lo que va en la dirección de promover que el sector privado genere más y mejores empleos”, comentó Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio.

Tanto el FICR Sector Turismo y el FICR Avance Empresarial podrán levantar hasta $200 millones. (Shutterstock para EF)

Los FICR

Los Fondos de Inversión de Capital de Riesgo son instrumentos regulados por la Sugeval y administrados por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Además, cada FICR cuenta con una política de inversión que es definida en el prospecto.

De acuerdo con Yancy Cerdas, gerente general de Mutual Valores Puesto de Bolsa, estos fondos permitirán a los inversionistas profesionales locales e internacionales contar con un instrumento innovador para diversificar sus portafolios de inversión.

“Grupo Mutual, como conglomerado financiero con su filosofía de triple utilidad, procura ayudar a impulsar el crecimiento del país a través de la canalización de recursos de instituciones con capacidad de inversión en productos sofisticados hacia empresas que requieren fondos para hacer crecer sus operaciones. Esto permite la creación de oportunidades de trabajo, atractivos turísticos e incluso inversión extranjera. Se espera que, al finalizar el proceso de inversión del fondo, las empresas promovidas hayan adquirido la capacidad de convertirse en futuros emisores de mercado y así contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales costarricense”, manifestó Cerdas.

Además, Allan Rodríguez, presidente de FCS Capital, destacó que el principal objetivo de estos dos primeros Fondos de Inversión de Capital de Riesgo creados en Costa Rica es identificar empresas que antes de la pandemia de la COVID-19 tenían un historial sólido, empero que debido a la coyuntura de los últimos dos años tuvieron resultados que mermaron su condición patrimonial y por eso requieren otras fuentes novedosas para obtener financiamiento.

“Para los empresarios es muy difícil poder competir internacionalmente con empresas que tienen estructuras de capital mucho más sanas, son más complejas, los riesgos están más alineados con respecto a la forma en que se fondean. En Costa Rica solo existen dos posibilidades, o ir al banco o que el socio, de sus propios recursos, capitalice su empresa, y eso es realmente rudimentario. La idea es empezar a desarrollar el mercado de capitales costarricense a través de este tipo de figuras”, indicó Rodríguez.