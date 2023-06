¿Qué es BlackRock? La empresa en la que las operadoras de pensiones invierten ¢1,41 billones del ROP

¢1,41 billones de los aportes que hacen los costarricenses para el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) están invertidos en instrumentos que gestiona una sola empresa internacional: BlackRock.

Las seis Operadoras de Presión Complementaria (OPC) del país apuestan en ella, así que del éxito de los instrumentos que diseña esta gestora depende, en una medida importante, cuánto crecen o no los montos de su pensión.

¿Qué es BlackRock? Copiado!

Aunque no es un nombre que suele resaltar dentro de la cultura popular, en el mundo de las inversiones BlackRock no es, de ninguna manera, un desconocido. De hecho, se trata de la gestora de inversiones más grande del mundo. En 2022 llegó a manejar fondos por hasta $10 billones, algo inédito.

BlackRock posee acciones en muchas de las empresas más grandes del mundo como Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, McDonald’s, entre otros. También ha manejado un porcentaje de las reservas de bancos centrales alrededor del mundo, entre ellos las de Estados Unidos y Costa Rica, y suele tener como clientes a los grandes inversionistas institucionales, allí incluidos los fondos de pensiones.

Como suele suceder en empresas de magnitudes tan grandes, no se trata de una entidad libre de polémicas. Es una de los máximos accionistas de la industria armamentista y ha sido criticada por su cercanía con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Larry Fink, CEO de la empresa, estuvo involucrado fuertemente en el rescate financiero de 2008.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania, la rentabilidad de la empresa ha ido a la baja. En el primer cuarto del 2023 sus ingresos netos decayeron en un 19,43%.

En los últimos años la empresa se ha enfocado por inversiones más sostenibles con el medio ambiente.

BlackRock tiene su sede en Nueva York y fue fundada en 1988. (Shutterstock/Shutterstock)

¿En qué se especializan? Copiado!

Los productos estrellas de esta gestora son los Exchange Traded Funds (ETF, fondos capitalizables). Los ETF son carteras colectivas que replican su rentabilidad sobre un índice bursátil o una canasta de valores, expresados en participaciones negociables en bolsa. Cuanto más sube el índice al que esté anclado, más rentable es el ETF, lo contrario sucederá si el índice cae.

¿Cuánto depositan las OPC en instrumentos de BlackRock? Copiado!

Bajo la gestión de BlackRock hay alrededor de ¢1,41 billones del portafolio del ROP, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén). Esto representa un 52% de todo lo que las OPC invierten fuera de Costa Rica y cerca de un 13% del el peso total del ROP.

Las inversiones en BlackRock están distribuidas en tres sedes de la empresa de la siguiente manera:

BlackRock Fund Advisors USA (¢673.766 millones)

BlackRock Asset Management Ireland Limited (¢604.104 millones)

BlackRock Luxembourg S.A. (¢152.767 millones)

Actualmente, el portafolio del ROP acumula cerca de ¢9,33 billones, de los cuales un 28% está invertido en el extranjero.

¿Ese dinero está puesto directamente en BlackRock? Copiado!

No exactamente. BlackRock es un gestor de inversiones y no un emisor. Es decir, las OPC invierten en instrumentos que esta empresa diseña, no directamente en la empresa como tal.

Normalmente estas inversiones se colocan en ETF o fondos mutuos. Estos son administrados por la gestora —BlackRock, en este caso— pero hay una división contable y patrimonial entre la gestora y el fondo gestionado. Esto hace que, en teoría, las vicisitudes del gestor no afecten al inversionista, lo cual sí sucedería en el caso de un emisor directo de bonos o acciones, por ejemplo.

Además, estos fondos son de oferta pública y se cotizan en bolsa, así que, según explica Hermes Alvarado, gerente de la OPC BN Vital, a la hora de invertir, la operadora no selecciona gestores, sino los instrumentos (los ETF) que cumplan con los lineamientos internos y externos de rentabilidad y riesgo.

¿Por qué invierten en instrumentos de BlackRock? Copiado!

Además de tratarse de la gestora más grande del mundo, las operadoras suelen invertir en instrumentos de BlackRock porque les hace el trabajo de diversificación mucho más sencillo.

Invertir en un ETF de esta gestora le permite a las OPC acceder, por ejemplo, a una canasta de cientos de acciones o bonos de distintos emisores sin tener que invertir directamente, uno por uno, en ellos y con la opción de liquidarlos relativamente rápido.

Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, pone como ejemplo el IVV US Equity, un ETF de BlackRock, el cual replica el Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

“Debido a que el S&P 500 captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos, al invertir en este instrumento se está invirtiendo en 500 compañías”, explica Porras.

En el caso de BN Vital, Alvarado dice que apostar por inversiones como los ETF o los fondos mutuos le ha permitido diversificar el ROP en fondos que tienen como subyacentes más de 15.000 instrumentos distintos repartidos entre 30 ETF o fondos mutuos administrados por nueve gestores, entre ellos incluidos dos de BlackRock (Irlanda y Luxemburgo).

De hecho, las inversiones directas en bonos o acciones internacionales son muy escasas dentro del portafolio internacional del ROP, incluso cuando se trata de instrumentos sumamente populares como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales solo adquiere directamente una de las seis OPC: BCR Pensión.

“Las inversiones en acciones específicas representan una concentración en un emisor en particular, lo cual implica mayores riesgos a los portafolios de inversión”, dice Porras.

¿Quiénes invierten más en BlackRock? Copiado!

Popular Pensiones es la operadora que más dinero de sus afiliados invierte en este gigante internacional: ¢755.520 millones. Está cantidad equivale aproximadamente al 55% de las inversiones que hace fuera del país.

Sin embargo, no es la que más porcentaje de su portafolio internacional destina a BlackRock, ese puesto lo tiene BAC Pensiones con un 92% (alrededor de ¢355.275 millones).

Vida Plena es la OPC que menor porcentaje de sus inversiones internacionales deposita en BlackRock: un 28,57%.

En la siguiente magnitud apuestan todas las operadoras en BlackRock:

Hay que tomar en cuenta que no todas las operadoras han salido al mercado internacional en el mismo volumen. El porcentaje del portafolio invertido fuera de Costa Rica de cada OPC se divide de la siguiente manera:

Popular Pensiones (38%)

BAC Pensión (31%)

BN Vital (28%)

OPC CCSS (21%)

BCR Pensión (17%)

Vida Plena (15%)

¿Puede haber tanto dinero invertido en instrumentos de una sola gestora? Copiado!

La reglamentación no permite a las OPC invertir más de un 10% de sus fondos en un único emisor, excepto cuando se trata del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica y los emisores de deuda soberana internacional de países que cuenten con calificación de riesgo dentro del grado de inversión. BlackRock tiene alrededor de un 13% del portafolio total.

Sin embargo, al tratarse de un gestor, no un emisor, la Supén ha mencionado que esta limitación no aplica. “Los gestores o administradores de ETF como BlackRock no pueden ser considerados emisores, en el tanto estos se limiten a constituir el fondo cotizado, así como a administrarlo, gestionarlo, promoverlo, difundirlo, representarlo y reembolsar las participaciones”, respondió la Superintendencia ante una consulta hecha por este medio.

¿Les ha dado frutos? Copiado!

En términos de diversificación podría decirse que sí. Sin instrumentos de gestoras como BlackRock difícilmente las operadoras tendrían la capacidad de invertir en una multitud de acciones y bonos de diferentes emisores. Empero, en rentabilidad los últimos años han estado teñidos por una crisis en los mercados.

Desde que las operadoras intensificaron su salida del país a partir del 2020, los resultados han sido de claroscuros. El 2021 fue un año particularmente bueno para las operadoras. Popular Pensiones —la cual acumula cerca de un 60% de los afiliados y es la que más ha invertido en el extranjero— vio cómo sus rentabilidades anuales se dispararon hasta un máximo de 19,71% en mayo del 2021.

No obstante, con la crisis inflacionaria del 2022 los mercados de valores (donde invierten las OPC) cayeron estrepitosamente, causando amplias minusvalías en los portafolios de las operadoras. Las seis OPC que operan en el país registran números negativos anualizados desde junio del año pasado.

Curiosamente, BAC, la OPC que más de su portafolio internacional ha puesto en instrumentos de BlackRock, es la que tiene números más lastimados, mientras que Vida Plena, la que menos lo ha hecho, es la menos golpeada.