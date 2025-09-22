Finanzas

¿Qué ha pasado con el ROP en este 2025? Revisamos cómo se han movido los rendimientos

¿Cómo influye el mercado internacional y el auge de la inteligencia artificial en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de Costa Rica? Revisamos la rentabilidad por operadora al mes de agosto.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

La influencia de los mercados internacionales vuelve a reflejarse en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) de Costa Rica: en agosto, su rentabilidad total a tres años llegó a 9,10%, colocándose por encima del histórico de 5,57% por cuarto mes consecutivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Régimen Obligatorio de Pensión ComplementariapensionesSupen
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.