¿Qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos? La Fed se encamina a mantenerlas sin cambios mientras Trump ataca

La próxima reunión será martes 27 y miércoles 28 de enero

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Banco Central de Estados Unidos (Fed) se encamina a hacer la semana que viene lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.








