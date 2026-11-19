La economía costarricense creció más de lo que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) esperaba en la mayoría de años del desde el 2022, pero la distancia entre las proyecciones del ente emisor y el resultado al cierre del periodo anual no siempre fue la misma: entre 0,2 puntos porcentuales (p.p) y 1,2 p. p separan la distancia entre proyección y realidad.

Las revisiones durante el año acercaron los cálculos a los resultados en distintos momentos, aunque no variaron más allá de 0,9 puntos porcentuales entre cada actualización.

¿Qué explica esas diferencias entre lo esperado y lo obtenido al cierre de año? La respuesta es multifactorial: una empresa exporta más de lo esperado, el petróleo se encarece producto de tensiones geopolíticas o los hogares moderan sus compras.

Cada nueva señal puede modificar el cálculo del Banco, que también incorpora información sobre meses ya transcurridos. Por eso se informa cada tres meses, ya sea tras sus Reuniones de Política Monetaria o la publicación del Informe de Política Monetaria (IPM).

Con esta base, El Financiero comparó las proyecciones publicadas en enero, abril, julio y octubre con el dato en el que preliminarmente cerró el Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre. Es decir: lo que el Central proyectó que iba a ser el crecimiento versus lo que terminó siendo. El recorrido abarca los resultados de 2022 a 2025 y lo que va de 2026.

Los números se leen de forma simple: si la previsión quedó por debajo del resultado, se subestimó el crecimiento; si quedó por encima, lo sobreestimó. Cuanto menor sea esa distancia, mayor fue la precisión frente al resultado.

Es importante tomar en cuenta que la serie del PIB utilizada para 2023, 2024, 2025 y 2026 contiene cifras preliminares. Es la misma que usa el Central al estimar el resultado al cierre del año.

También recuerde que el ejercicio mide qué tan cerca quedaron los pronósticos de los resultados disponibles al 6 de noviembre de 2026. No cuestiona la calidad y metodología de los modelos o equipos técnicos encargados de realizar las estimaciones.

¿Cómo se hacen las proyecciones?

El Central elabora sus proyecciones mediante la combinación de datos, modelos económicos y el criterio de sus equipos técnicos.

Primero analiza la información disponible sobre la producción, el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones.

Conforme avanza el año, reúne más información sobre lo que ya ocurrió y necesita pronosticar menos meses. Las cifras de los periodos anteriores también pueden actualizarse.

Después construye un escenario con supuestos sobre factores como el crecimiento de los socios comerciales, el precio del petróleo y las condiciones económicas internacionales.

Aquí intervienen dos brazos: los modelos, que ayudan a evaluar los efectos de elementos como los mencionados sobre Costa Rica, y el criterio técnico, que permite incorporar acontecimientos muy recientes o información que las estadísticas todavía no reflejan plenamente. Por ejemplo, puede ocurrir una crisis climática o cierre de rutas comerciales de relevancia que afecte a los indicadores.

Cuando los directivos comunican la estimación de crecimiento, generalmente anunciada por el presidente de la entidad en conferencia de prensa, lo que en realidad describen es qué esperan bajo las condiciones analizadas, no se refieren a un crecimiento garantizado. Puede cambiar en la siguiente ocasión, o no hacerlo.

2022

En enero de 2022, el BCCR proyectó un crecimiento de 3,9%. Este escenario contemplaba una normalización después del fuerte rebote postpandémico de 2021, pues esperaba que la vacunación y el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 favorecieran la confianza, el empleo, el consumo y la inversión privada.

También anticipaba un aporte de las exportaciones netas, así como mayor dinamismo en hoteles y restaurantes, servicios empresariales, manufactura y transporte.

No obstante, en abril redujo la previsión a 3,4%. La razón central fue el deterioro del entorno internacional, agravado por la invasión rusa a Ucrania. Este conflicto encareció combustibles, alimentos y otros insumos, además de agravar los problemas de suministro y debilitar las perspectivas de crecimiento mundial.

El BCCR explicó que el deterioro de los términos de intercambio (el encarecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones) reducía el poder adquisitivo de hogares y empresas y, con ello, limitaba el consumo y la inversión. Es decir, lo contrario a lo esperado a inicios de año.

En julio se mantuvo la cifra, aunque con cambios en sus componentes: la demanda externa, especialmente las exportaciones de servicios, compensaba una demanda interna más moderada. Persistían, además, la inflación elevada, las presiones cambiarias y el endurecimiento de la política monetaria.

Para octubre, elevó la proyección a 4,3%, principalmente por una demanda externa más fuerte de lo esperado. Destacaban la manufactura del régimen especial y los servicios asociados al turismo, los servicios empresariales y la informática. La demanda interna, en cambio, crecería de manera similar a lo previsto en julio.

¿Qué pasó en diciembre con el PIB? Dio el mayor salto del periodo analizado, ya que se ubicó en 5,5%; un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales.

2023

En enero de 2023, el BCCR esperaba un crecimiento de 2,7% en un escenario aún marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, una política monetaria restrictiva internacional y menor dinamismo mundial. Aunque la inflación empezaba a disminuir, permanecía elevada, y la Tasa de Política Monetaria (TPM) nacional se mantenía alta, en 9,0%.

En abril, se elevó la proyección a 3,3% debido a aque un mayor crecimiento esperado de los socios comerciales favorecía las ventas de implementos médicos y de servicios empresariales e informáticos. Al mismo tiempo, la mejora de los términos de intercambio elevaba el ingreso disponible y permitía un mayor consumo de los hogares.

De igual manera, una recuperación del turismo receptor menor a la prevista compensaba parcialmente esos factores positivos.

En julio, la previsión subió a 4,2% por un mayor dinamismo de las exportaciones, el consumo y la formación de capital. Destacaban la manufactura, la construcción y los hoteles y restaurantes, además de una recuperación de las actividades del régimen definitivo.

En octubre, la proyección llegó a 5,0%. La actividad había resultado más fuerte de lo previsto y el Banco revisó al alza las estimaciones de los dos trimestres anteriores. El ajuste incorporaba tanto nuevas expectativas como información sobre un desempeño pasado superior al estimado.

El PIB en diciembre fue de 4,8%, según los datos actuales.

2024

En enero de 2024, el BCCR proyectó un crecimiento de 4,0%. El principal motor sería la demanda interna, especialmente la inversión y el consumo, mientras que la demanda externa perdería dinamismo por el menor crecimiento esperado de los socios comerciales.

El escenario contemplaba que un petróleo más barato mejoraría los términos de intercambio y el ingreso disponible. No obstante, advertía riesgos asociados a los conflictos geopolíticos y a las dificultades del transporte marítimo.

En abril, redujo la previsión a 3,8% por un menor crecimiento de la demanda externa de implementos médicos y de servicios empresariales e informáticos, junto con una expansión más débil de la demanda interna.

Esta última respondía a una mejora del ingreso disponible menor a la prevista, principalmente por una ganancia más limitada en los términos de intercambio. La información del primer trimestre también mostraba menor inversión pública y privada y moderación de las ventas externas del régimen especial.

En julio, la proyección volvió a 4,0%, con aportes esperados de la demanda externa e interna y mayores flujos previstos de inversión directa.

Para octubre aumentó ligeramente, a 4,1%. El Banco describió un buen desempeño de la producción durante el tercer trimestre, apoyado en las exportaciones y en una aceleración de la inversión. Esta incluía equipo de transporte privado y proyectos públicos de infraestructura vial y eléctrica.

El PIB de diciembre cerró en 4,1%. Tanto la previsión inicial como la de octubre estuvieron prácticamente alineadas con ese resultado. Fue el año en que ambos pronósticos quedaron más cerca del crecimiento registrado, dentro del periodo analizado.

2025

En enero de 2025, el BCCR proyectó un crecimiento de 4,1%, sustentado, sobre todo, en la demanda interna y en un cierre de 2024 que se estimaba más fuerte de lo contemplado.

Su escenario tomaba en cuenta una expansión mundial moderada, inflación descendente y flexibilización gradual de la política monetaria internacional. Entre los riesgos figuraban las restricciones comerciales, los conflictos geopolíticos y la posibilidad de que las tasas de interés internacionales permanecieran elevadas durante más tiempo.

En abril, se recortó la previsión a 3,6% en respuesta a una mayor incertidumbre comercial, especialmente después de los anuncios arancelarios de Estados Unidos del 2 de abril, que deterioraron las perspectivas de crecimiento mundial.

Internamente también observaba moderación del consumo y de las exportaciones de servicios, menor ingreso de turistas y afectaciones agrícolas relacionadas con las condiciones climáticas adversas a finales de 2024.

En julio, la proyección aumentó a 3,8%: la demanda interna seguía como motor y el consumo de los hogares había sido el determinante del crecimiento en el segundo trimestre. La manufactura también destacaba por su dinamismo.

Cabe destacar que la incertidumbre comercial había disminuido desde abril por avances en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, aunque seguía elevada.

En octubre, se elevó la previsión a 4,2%. La actividad mantenía su expansión, impulsada principalmente por el consumo privado y con un desempeño destacado de la manufactura y los servicios profesionales.

La economía mundial también mostraba una capacidad de adaptación a los aranceles mayor a la prevista inicialmente, en parte por compras adelantadas y acumulación de inventarios.

El PIB llegó —preliminarmente— a 4,6%, un resultado que superó todas las proyecciones publicadas durante ese año. La previsión de octubre estuvo más cerca que la de enero, pero todavía subestimó el crecimiento en unas cinco décimas de punto porcentual.

2026

En enero del año actual, el BCCR esperaba un crecimiento de 3,8%. La demanda interna sostendría la expansión mediante el consumo de los hogares y la recuperación de la inversión.

En abril redujo la previsión a 3,5%, según la explicación de la entidad monetaria, debido al enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el cual alteró el escenario internacional mediante afectaciones a las cadenas de suministro, mayores precios del petróleo (bloqueo del estrecho de Ormuz), de los granos y un aumento de la incertidumbre.

Para julio, la proyección bajó a 3,4%, ya que persistían la incertidumbre geopolítica y comercial y el efecto negativo de los términos de intercambio sobre el ingreso disponible. La actividad del segundo trimestre se desaceleró, en gran medida, por la moderación de la manufactura de los regímenes especiales.

Este año ha estado marcado por la disminución del empleo en las zonas francas, un hecho que no ocurría desde hace siete años.

En octubre, se volvió a recortar la proyección hasta 3,2%. La desaceleración se relacionó con una caída de la manufactura en ambos regímenes, influida por una base de comparación extraordinariamente alta en implementos médicos durante 2025 y el cierre de operaciones de empresas de componentes y tableros electrónicos. A ello se sumó un entorno de petróleo más caro y una mayor factura petrolera.

Los dispositivos médicos constituyen el producto de exportación estrella para el país, por lo que la caída en sus números afecta especialmente a los indicadores económicos.

Como 2026 aún sigue en curso, no hay un resultado a diciembre del PIB para comparar. Sin embargo, es posible afirmar que, de los años presentes en este análisis, el actual es el único con una tendencia bajista ininterrumpida desde enero en las proyecciones.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ajusta trimestralmente sus proyecciones de crecimiento según la evolución de variables macroeconómicas. (Shutterstock)

¿Qué mueve más lo proyectado?

La cronología muestra un patrón recurrente: el desempeño de las exportaciones llega a modificar las perspectivas de crecimiento, incluso cuando el entorno internacional es adverso. Los implementos médicos, los servicios empresariales e informáticos y el turismo también aparecen, en distintas ocasiones, entre las explicaciones de los ajustes.

Para el economista José Luis Arce, de FCS Capital, esa influencia responde a las características de Costa Rica: una economía pequeña y abierta, importadora neta de materias primas, cuya producción y gasto están estrechamente vinculados con lo que ocurre con sus socios comerciales, especialmente Estados Unidos.

“Es bien sabido que nuestro ciclo económico, así como nuestra actividad doméstica y gasto, se mueven mucho al ritmo de lo que sucede afuera con nuestros socios comerciales y con Estados Unidos”, dijo Arce.

Sin embargo, advierte que la frecuencia de esas explicaciones no debe confundirse con una ausencia de análisis interno.

No hace falta un empeoramiento de las condiciones en términos absolutos para reducir una proyección; por ejemplo, en abril de 2024, una mejora de los términos de intercambio menor a la esperada contribuyó al ajuste a la baja.

Por su parte, Rodrigo Cubero, economista y expresidente del Banco Central, coincide en que los acontecimientos internacionales pueden exigir revisiones importantes, especialmente cuando se trata de conflictos bélicos. Aunque pueden identificarse como riesgos, explicó, es difícil anticipar su inicio y evolución.

No obstante, el panorama cambia al analizar la desaceleración actual: a su juicio, elementos como la apreciación cambiaria y la inflación negativa afectan la competitividad y rentabilidad de distintos sectores, no solo de los exportadores y el turismo, sino también de otras actividades que facturan en dólares dentro del país.

Por esta razón, Cubero considera que los factores domésticos tienen, en la actualidad, un peso mayor que los externos para explicar la desaceleración

“De la lectura que hace el BCCR, no hay ‘mínimos’ para justificar hacer un ajuste. Si está lo bastante convencido como para hacerlo, aunque sea ligeramente, debe reflejarse con respecto al número que teníamos anteriormente”, añadió Cubero.

Una proyección no debe verse como un acierto o un fallo completos. Un ejercicio simple pero próximo es observar qué ocurre al cierre de 2026: ¿el PIB obedecerá la tendencia bajista, se habrá sobreestimado o subestimado? El resultado será producto del conjunto de factores que pueden cambiar mañana o dentro de un mes.