Si usted ya recibió el marchamo digital, es importante que tome medidas para resguardar el comprobante, ya sea en su correo electrónico, en su celular o mediante una copia impresa que pueda conservar en el vehículo.

La clave es tenerlo disponible cuando las autoridades de tránsito lo soliciten, incluso en lugares donde no haya conexión a Internet.

Una de las principales recomendaciones es no depender exclusivamente del correo electrónico para acceder al documento.

Lo conveniente es descargar el archivo PDF y almacenarlo directamente en el teléfono celular, en una carpeta de fácil acceso o en la billetera digital del dispositivo.

Tener el marchamo descargado previamente en el teléfono o incorporado a la billetera digital (wallet) permite consultarlo sin necesidad de ingresar al correo electrónico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del Instituto Nacional de Seguros (INS), explicó que los usuarios también pueden imprimir el documento si prefieren conservar una copia física en el vehículo.

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Además, el derecho de circulación puede consultarse desde la aplicación INS Móvil o en el sitio web de la institución cuando se dispone de conexión a Internet.

¿Qué sucede si no tiene Internet cuando le solicitan el marchamo?

Este es uno de los aspectos que deben considerar los conductores, particularmente quienes transitan por zonas rurales o lugares donde la cobertura de Internet es limitada.

Tener el documento descargado previamente en el teléfono o incorporado a la billetera digital (wallet) permite consultarlo sin necesidad de ingresar al correo electrónico o depender de una conexión a Internet.

Viales indicó que los oficiales de la Policía de Tránsito cuentan con dos mecanismos para verificar el estado del derecho de circulación: una consulta en línea y otra fuera de línea.

Según explicó, disponen de información sobre los vehículos que ya pagaron el marchamo y aquellos que todavía tienen el pago pendiente.

El correo electrónico también debe protegerse

La seguridad del correo electrónico también adquiere relevancia, pues es uno de los canales por los que reciben el documento.

Rüdiger Fogelbach, gerente de Ingeniería para Fortinet Centroamérica, recomendó mantener la información organizada en una carpeta segura y proteger el correo electrónico mediante un mecanismo de doble autenticación.

Esta herramienta, también conocida como verificación en dos pasos, agrega una capa adicional de protección.

Además de la contraseña, solicita un segundo mecanismo para confirmar la identidad del usuario, como un código temporal enviado al teléfono celular o una notificación de aprobación.

Andrés Fonseca Vargas, Technical Product Manager (TPM) de Rua-Tek, también advirtió sobre la importancia de proteger la información que se almacena y comparte por medios digitales.

Los documentos pueden contener datos que, si quedan expuestos, podrían facilitar intentos de suplantación de identidad, fraude o acceso no autorizado a información personal. Por eso, los conductores deben evitar reenviar innecesariamente el comprobante, compartir capturas de pantalla en redes sociales o dejar el archivo almacenado en dispositivos que no estén protegidos.

¿Cómo resguardar el derecho de circulación?

Estas son algunas medidas prácticas para evitar contratiempos:

Descargue el PDF: no dependa únicamente del mensaje recibido en el correo electrónico. Guarde el documento en la carpeta de archivos del celular.

no dependa únicamente del mensaje recibido en el correo electrónico. Guarde el documento en la carpeta de archivos del celular. Utilice la billetera digital: si su teléfono dispone de esta función, incorpore el comprobante para localizarlo rápidamente.

si su teléfono dispone de esta función, incorpore el comprobante para localizarlo rápidamente. Mantenga un respaldo: puede imprimir el documento y conservarlo en la guantera del vehículo.

puede imprimir el documento y conservarlo en la guantera del vehículo. Proteja su correo electrónico: active la doble autenticación y utilice una contraseña segura.

active la doble autenticación y utilice una contraseña segura. Organice sus mensajes: cree una carpeta denominada Marchamo o Derecho de Circulación para identificar fácilmente el correo del INS.

cree una carpeta denominada Marchamo o Derecho de Circulación para identificar fácilmente el correo del INS. Evite compartir información: no publique fotografías ni capturas del documento en redes sociales.

no publique fotografías ni capturas del documento en redes sociales. Verifique los datos: compruebe que la placa y la información del vehículo correspondan con el automotor al que se le pagó el marchamo.

¿Y si no tiene correo electrónico?

Las personas que no cuentan con una dirección de correo electrónico también tienen alternativas para obtener el comprobante.

De acuerdo con la información suministrada por el INS, pueden descargarlo mediante la aplicación INS Móvil o desde el sitio web de la institución.

Por último, recuerde que el plazo para cancelar el marchamo es el 31 de diciembre y si no lo hace se expondrá a multas.