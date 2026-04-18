Finanzas

Reforma a las pensiones del IVM entra en fase clave: Caja depura mil propuestas para dar soluciones definitivas a final de abril

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmaron que están depurando cerca de mil propuestas, recibidas a través de consultas populares, para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y que el resultado final de este proceso se dará a conocer a fin de este mes de abril.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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