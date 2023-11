Relaciones con el Banco Central están rotas, dice Alberto Dent, presidente del Conassif

Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), mencionó que la relación que tiene la entidad con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se encuentra rota, algo que calificó como “inédito” en su experiencia.

Dent dio dicha declaración este jueves 9 de noviembre durante su audiencia ante la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la cual investiga la solicitud de información crediticia sin anonimizar que hizo el BCCR a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

“El BCCR tiene una actitud agresiva ante cualquier pregunta o cualquier cuestionamiento que nosotros pretendamos hacer. Yo tengo muchos años de estar en relación con el Banco Central y siempre nos hemos entendido en una forma directa y abierta con los presidentes ejecutivos para llegar a los acuerdos”, mencionó Dent durante su audiencia.

También contó que el Conassif tenía comunicación diaria con otros jerarcas del BCCR, pero que eso ya no es así. “Aquí el mensaje que se nos ha dado es que la opinión nuestra no es importante”, reclamó.

“¿Usted podría decir que se rompió esa relación diaria de comunicación?”, le preguntó la diputada liberacionista Dinorah Barquero, a lo que Dent contestó: “Sí, es inédito, yo nunca lo había visto en los 40 años (de experiencia)”.

El jerarca del Conassif agregó que esa ruptura es “totalmente inconveniente” para cumplir con las metas de protección del sistema financiero.

Las palabras de Dent giran alrededor de la postura que el BCCR ha tomado con respecto a la solicitud de datos crediticios. El pasado mes de abril la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde, puso una denuncia penal en contra de la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, por no brindarle el acceso al ente emisor a la información integral de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales y financieras), incluido forzosamente el número de identificación (cédula física, jurídica o Dimex) de los deudores.

Dent dijo apoyar la posición de Aguilar y repudió que la denuncia del Central se diera a pesar de que había en ese momento una consulta en trámite en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si estaba la Sugef obligada a compartir dicha información o no.

Documentos en posesión de El Financiero corroboran que el Central estaba enterado sobre la consulta en la PGR.

“La vía seleccionada por la Sugef fue la consulta a la Procuraduría, la vía del Banco Central fue la judicial. No me corresponde a mí valorar la vía seleccionada por el BCCR, ellos deben haber hecho el respectivo análisis, (pero) sí tuvo, tiene y tendrá fuertes implicaciones. Resquebrajada la relación entre las instituciones, finalmente no se logró cumplir con el objetivo”, mencionó la superintendenta Aguilar, quien también participó de la audiencia.

La diputada Andrea Alvarez le preguntó a Dent cuáles eran los riesgos para la ciudadanía de que las relaciones entre estas dos entidades se deterioran, a lo que el presidente del Conassif respondió lo siguiente: “El sistema financiero está sólido, pero el día en que por A o por B venga un problema, vamos a necesitar una comunicación muy abierta y muy rápida, cosa que en este momento no se da”.

Dent también puso dos ejemplos de casos en los que sintió que el Central precedió agresivamente. El primero fue cuando le pidió a Róger Madrigal, presidente del BCCR, que retirara la denuncia contra Aguilar durante una sesión del Consejo de Conassif.

“El presidente del BCCR se fue al Ministerio Público y nos acusó de tráfico de influencias”, dijo.

El otro caso se dio durante una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que Madrigal supuestamente se negó a recibir ayuda por parte del Conassif para realizar el indicador de riesgo climático al cual obedece a la solicitud de datos crediticios.

Aguilar, durante la audiencia, mencionó que la Sugef podía trabajar en conjunto con el Central para elaborar dicho indicador sin que al ente emisor se le dé acceso a los datos sin anonimizar.

Según dice el BCCR, se necesita del número de identificación para precisar la ubicación real de las actividades económicas, ya que en la información anonimizada de la Sugef encontraron supuestas incongruencias. Por ejemplo, el Central explicó que si no se depuran los datos de crédito las estadísticas mostrarían que hay una una planta hidroeléctrica ubicada en Goicoechea y plantaciones de banano en el cantón central de Heredia.

Con el identificador el Central pretende cruzar la información crediticia con otras bases de datos no anonimizadas que tienen en su poder para depurar la localización.

Además de Aguilar, la gerenta del BCCR también denunció al gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, por la misma razón: no compartir la información individualizada de la totalidad de créditos entregados.