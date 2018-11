En el contexto local, la variable más importante va a ser la aprobación o no del expediente de la ley de fortalecimiento, y no solo la aprobación sino la oportuna aprobación porque si de la Sala Constitucional saliera un de esas resoluciones que implica más plazo, casi que tiene el mismo resultado que no aprobarla. ¿Por qué afirmo esto? En primer lugar, porque hay que concluir el financiamiento del 2018. Y lo que me falte a mí por captar en diciembre va a ser muy diferente con uno u otro escenario.