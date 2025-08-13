Finanzas

Solo el 30% de los depositantes afectados por el caso Desyfin recibió su pago. ¿Qué pasa con el resto?

La Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin pagó ₡5.000 millones a 1.192 depositantes garantizados. Preste atención si usted está entre los que faltan.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Tras muchos meses de espera, las personas afectadas por la debacle de la financiera Desyfin empezaron a recuperar su dinero: este lunes 11 de agosto, la Administración de la Resolución realizó el pago de los depósitos garantizados —hasta por ₡6 millones— a 1.192 depositantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
DesyfinfinancieraahorrantesConassif
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.