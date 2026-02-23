Finanzas

Supén valora retiros parciales del ROP para contener efectos de una devolución total a los pensionados

Aunque la postura técnica es robustecer el sistema, el jerarca de Supén, Hermes Alvarado, reconoce que el modelo de retiro puede revisarse bajo mecanismos que no comprometan la estabilidad del fondo

Por Marcia Solano Miller

El jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, defendió la necesidad de mantener una mesa de diálogo antes de tomar una decisión sobre una posible entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a los jubilados de Costa Rica.








Costa RicaSupénROPdevoluciónretiroConassif
