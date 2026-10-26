¿Tiene deudas con la Caja? Esta es la fecha límite para solicitar la condonación de multas e intereses

Los trabajadores independientes que mantienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen hasta el 11 de noviembre de 2026 para solicitar la condonación de multas, intereses y recargos, así como de determinadas facturas por servicios médicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

El beneficio no significa que se elimine automáticamente la totalidad de la deuda.

La posibilidad de acogerse a la condonación depende de la naturaleza de los cobros, los períodos adeudados y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

“Este es el momento de actuar. No podemos dejar pasar una oportunidad que costó años de lucha y gestión. Hubo que insistir, acudir a distintas instancias y ejercer presión para que se aprobara la legislación”, señaló Joseph Thompson, representante de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva.

Las personas podrán hacer el trámite por una sola vez y llenando un formulario ante la Caja. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

“Invitamos a los trabajadores independientes que tienen deudas con la Caja a que se acerquen, consulten su caso y formalicen el trámite antes del 11 de noviembre. Después de esa fecha, ya no tendrán esta posibilidad de acogerse a la condonación”, agregó Thompson.

El beneficio se fundamenta en la Ley N.° 10.232, de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, y sus reformas, incluidas las leyes N.° 10.432 y N.° 10.604.

Estas modificaciones ampliaron los plazos para acceder al mecanismo e incorporaron nuevos conceptos que pueden acogerse a la condonación, entre ellos determinadas facturas por servicios médicos.

El formulario se puede llenar en la página de la Caja, mediante el siguiente enlace: Formulario de solicitud de condonación de deudas de la CCSS

A la vez, en la misma gestión se busca beneficiar a los patronos, quienes podrán solicitar la condonación de multas e intereses de lo adeudado al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

LEA MÁS: Deuda del Gobierno no baja y encadena al país a la regla fiscal hasta el 2031: ¿qué factores están incidiendo?

El primer requisito es nunca haber sido beneficiado por la ley de condonación. El segundo es que no haya cumplido con los arreglos de pago.

Por esa razón, las personas interesadas deben revisar cuáles conceptos componen su deuda y consultar con la institución si cumplen los requisitos para solicitar el beneficio.

El reglamento excluye, entre otros conceptos, determinadas facturas por servicios brindados a personas que no estaban aseguradas, prestaciones en dinero, gastos administrativos, costas procesales y honorarios.

Además, la condonación está sujeta a requisitos relacionados con la antigüedad de los períodos adeudados y con la gestión que debe presentar la persona interesada.