Finanzas

¿Tiene deudas con la Caja? Esta es la fecha límite para solicitar la condonación de multas e intereses

Las personas deberán llenar un formulario en línea en la página de la Caja. Le contamos los requisitos.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Los trabajadores independientes que mantienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen hasta el 11 de noviembre de 2026 para solicitar la condonación de multas, intereses y recargos, así como de determinadas facturas por servicios médicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.