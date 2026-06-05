Finanzas

Tipo de cambio cierra la semana con alza de apenas ₡1,15, pese a episodios de volatilidad

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Aunque el precio del dólar registró movimientos importantes durante los primeros días de la semana, el resultado final fue mucho más moderado de lo que sugerían las alzas observadas inicialmente.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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