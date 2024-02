Tipo de cambio: ¿cuál fue el comportamiento de otras monedas latinoamericanas? El colón se apreció un 12% en 2023

La caída en el tipo de cambio no pareciera ser algo exclusivo de Costa Rica. Si bien el colón ha presentado una fuerte tendencia a la apreciación, no se trata de la moneda latinoamericana que más ha ganado valor en contra del dólar en el último año.

El 2023 fue el año en que más cayó el tipo de cambio en Costa Rica, (Shutterstock/Shutterstock)

Si tomamos en cuenta la variación interanual del último valor disponible al 26 de enero, el peso colombiano y el mexicano han reducido su tipo de cambio en mayor magnitud proporcional. A dicha fecha el colón se ha apreciado en un 7,9%, ligeramente por debajo del 8,5% de apreciación de la divisa mexicana. Sin embargo, es el peso colombiano el que más le saca distancia a ambas —por lo menos en la selección para este artículo— con un fortalecimiento del 13,5%. Es decir, estos tres países han visto un abaratamiento importante del dólar.

El real brasileño es otra moneda que ha ganado valor, sin embargo en un menor nivel: se ha apreciado interanualmente en un 3,9%. En un margen similar está el sol peruano y su 3,2%.

Por el contrario, el peso chileno ha vivido una depreciación importante, con una variación interanual del -13,5%. El peso uruguayo y el quetzal guatemalteco, en cambio, han registrado variaciones pequeñas con ligeras apreciaciones del 0,5% y 0,4%, respectivamente.

Si tomamos únicamente la apreciación del 2023, de enero a diciembre, el orden no cambia en el podio: el peso colombiano continúa siendo el que más se apreció (20,4%), seguido del mexicano (13,3%) y el colón (12,2%). En ese escenario, el real brasileño se acerca más a la moneda costarricense con una apreciación del 8,2%.

LEA MÁS: Promedio del tipo de cambio anual fue el menor desde el 2016; ¿qué se espera para 2024?

Al 26 de enero el tipo de cambio promedio en el Monex fue de ₡515,27 por dólar, su valor más barato desde inicios del 2014. Un año y medio atrás, el 21 de junio del 2022, estuvo en ₡696,76, su techo histórico. Durante esa semana la divisa se vendió en las ventanillas de los intermediarios cambiarios por encima de los ₡700.

Todos los países de esta lista todavía mantienen una política monetaria restrictiva, lo cual podría ayudar en cierta forma a la apreciación de sus monedas dado el mayor premio por ahorrar o invertir en ellas. De dichos países, Costa Rica es el que más ha disminuido su Tasa de Política Monetaria (TPM) en el último año.

La sexta moneda más sobrevalorada

El colón es la sexta moneda más sobrevalorada según la última entrega del índice Big Mac. Además, es una de las únicas ocho monedas cuyo valor está sobrevalorado en comparación con el dólar.

Este índice es una herramienta informal para medir cuán sobrevalorada o infravalorada está la moneda. Para determinarlo considera el precio de la Big Mac en la moneda de cada país y determina cuál sería el tipo de cambio para que el precio sea el mismo que en Estados Unidos.

Según la información más reciente, a diciembre del 2023, el colón costarricense está ligeramente sobrevalorado en un 0,39%.

LEA MÁS: Así se han movido las tasas de interés en otros países, ¿cómo se comparan con Costa Rica?

De las más de 50 divisas que calcula el índice, solo ocho están sobrevaloradas en comparación con el dólar estadounidense: la corona danesa (0,03%), libra esterlina (0,4%), colón costarricense (0,4%), corona sueca (3,1%), euro (3,1%), peso uruguayo (23,7%), corona noruega (25,5%) y el franco suizo (43,5%).

Sectores dolarizados reclaman

El pasado viernes 26 de enero la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) emitió un comunicado de prensa en el que culpaba al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de la crisis que viviría el sector turismo si el tipo de cambio continúa cayendo.

LEA MÁS: Convivir con un tipo de cambio bajo será el reto del sector turismo y exportador en 2024

“El Banco central, su presidente y su junta directiva solo confirman lo que ya han demostrado, que no les interesa ni les duele lo que nuestros empresarios y colaboradores están viviendo a causa de la irracional política cambiaria que el BCCR ha decidido mantener”, reprochó Rubén Acón, presidente de Canatur.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara de Industrias de Costa Rica recientemente también alzaron la voz en contra de la apreciación que ha vivido el colón en el último año y medio y le pidieron al Central que baje su TPM con la esperanza de que eso reduzca la oferta de dólares y sume una presión hacia el alza en la cotización de la divisa.

Desde marzo de 2023 el BCCR ha reducido la TPM en siete ocasiones, bajándola del 9% al 5,75%, no obstante Canatur y Uccaep han mencionado que dichas reducciones no son suficientes.

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria de enero, el presidente del Central, Róger Madrigal, defendió que el precio de la divisa responde a las fuerzas del mercado.

“El valor que tiene (el dólar) es un valor de mercado (...), sería peligroso que yo tenga una idea particular de cuál debería ser el tipo de cambio y trate de inducirlo. Para la sociedad de un país de libertades civiles, sería peligroso que nosotros como empleados públicos tuviéramos el poder de girar un precio tan importante y por eso se lo tiramos al mercado”, explicó Madrigal en la presentación del último Informe de Política Monetaria este 31 de enero.

La gerente general del ente emisor, Hazel Valverde, también agregó que los ajustes a la baja en la TPM que piden los sectores afectados puede que no tenga un efecto particularmente grande en la cotización de la divisa. “Uno no esperaría que haya un efecto muy grande (si baja la TPM) cuando los factores que están llevando el tipo de cambio a bajar están relacionados a factores de la economía real, no del sector financiero, estamos hablando de exportaciones, de turismo, de ingresos e inversión extranjera directa que no tienen una afectación directa de un ajuste ni de tasas de interés ni un diferencial tasas entre dólares y colones”, mencionó Valverde.

Aún así, Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR, sí reconoció durante la misma presentación que hay “un efecto pequeño, pero no nulo” de la política monetaria sobre el mercado cambiario.