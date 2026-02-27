Finanzas

Tipo de cambio: termina la semana en ¢470 en el Monex e intervenciones del Banco Central para frenar su caída

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar con respecto al colón cerró este viernes en ¢470,19, marcando el nivel más bajo de los últimos 20 años (desde el 2007).








