Tipo de cambio: termina la semana en ¢470 en el Monex e intervenciones del Banco Central para frenar su caída

El precio del dólar con respecto al colón cerró este viernes en ¢470,19, marcando el nivel más bajo de los últimos 20 años (desde el 2007).

Esta tendencia, que consolida el fortalecimiento de la moneda nacional, responde a una combinación de factores externos e internos, según explicó Juan Pablo Arias, estratega de inversiones de BN Valores.

“La primera razón es que están entrando más dólares de los que el país demanda. Las exportaciones están más dinámicas, hay mayor inversión extranjera, financiamiento externo y una temporada turística fuerte, con el ingreso de 294.087 turistas vía aérea solo en enero de 2026”, aseguró el analista.

Ante este escenario de abundancia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) efectuó este viernes compras por $13,5 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

En la semana que va del 23 al 27 de febrero el Banco Central tuvo que sacar de su bolsillo $201,6 millones en compras de dólares para tratar de detener sus caídas, estas son las denominadas operaciones de estabilización.

En las ofertas de las entidades financieras (bancos, cooperativas, mutuales y otras) la venta del dólar se realizaba entre ¢478 y ¢481 mayoritariamente.

El Banco Central de Costa Rica redujo en $1.082 millones la compra de dólares en el Monex durante el 2024, reflejando un menor flujo neto de divisas en comparación con el 2023. La institución utilizó las divisas para fortalecer reservas internacionales y cubrir necesidades del sector público no bancario.

Perspectivas de flujo y presión al mercado

Sobre la continuidad de esta tendencia, Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, coincidió en que existen factores que siguen apuntando a un elevado ingreso de divisas.

“Por un lado, las zonas francas siguen creciendo a través de inversión directa y la temporada de turismo; esto significa más divisas que traen los visitantes y necesitan cambiar por colones. Actualmente nos encontramos en un periodo de alta disponibilidad que va desde noviembre hasta marzo, pero este patrón ha empezado a diluirse desde unos meses antes hasta unos meses después”, señaló González.

El analista añadió que, en las últimas semanas de febrero, se han observado sesiones con un alto volumen de negociación donde la oferta no encuentra demanda.

“Ante esta condición de mercado, el BCCR interviene; a diferencia de que ahora lo hace a través del mecanismo de estabilización, que no utilizaba desde aquella subida del tipo de cambio a casi ¢700 en el 2022”, aseguró.

De cara a las próximas semanas, la interrogante para el mercado es qué ocurrirá en marzo, mes caracterizado por una entrada significativa de dólares debido a las obligaciones fiscales y el pago de planillas de las empresas.

El mercado observa con atención qué tan fuerte deberá ser la intervención del BCCR, considerando que la entidad posee reservas por un monto de $19.000 millones, un nivel que no se reportaba desde hace años.

Ganadores y perdedores del tipo de cambio

Un tipo de cambio en niveles históricamente bajos tiende a generar claros contrastes en la economía.

Entre los beneficiados figuran los importadores, las empresas con deudas en dólares y los consumidores que adquieren bienes importados —desde electrodomésticos hasta vehículos o tecnología—, ya que enfrentan menores costos en colones.

En contraste, los exportadores, el sector turístico y las empresas que generan ingresos en dólares pero pagan gastos en colones suelen verse presionados, pues sus márgenes se reducen sensiblemente al convertir sus divisas.