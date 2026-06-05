Finanzas

Todo lo que dice el FMI sobre deuda del Gobierno en Costa Rica en su informe de 2026

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Por Redacción EF

En su más reciente Informe de País No. 26/116, elaborado en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que la deuda del gobierno central de Costa Rica se mantiene en una senda sostenible y con un bajo riesgo general de estrés soberano. Sin embargo, el organismo multilateral subraya la necesidad de implementar reformas estructurales para reducir los costos de financiamiento y gestionar pasivos contingentes que podrían presionar las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.








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