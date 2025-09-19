Un tesoro para su bolsillo: la Casona de Santa Rosa brilla en una nueva moneda coleccionable

Aquella casona donde se libró la histórica Batalla de Santa Rosa, en 1856, sobresale en la tercera moneda coleccionable de ₡25 como parte de la serie Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias. Esta saldrá a la venta el próximo miércoles 24 de septiembre.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) podrá a disposición de la ciudadanía 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 en estuche. Ambas presentaciones tendrán un precio de ₡9.050.

Su diseño destaca la figura a color de la Casona de Santa Rosa, ubicada en Guanacaste, que fue declarada Monumento Nacional y hoy es un museo histórico dedicado a la batalla contra los filibusteros.

Nueva moneda coleccionable alusiva a la casona de Santa Rosa (Cortesía BCCR /Cortesía BCCR)

En el reverso de la nueva moneda se leen los textos “Provincia de Guanacaste” y “Casona de Santa Rosa”.

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, y las dos barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento al tacto.

También existirá una moneda de circulación regular para su uso como medio de pago, con un valor nominal de ₡25, pero esta no tendrá aplicación de colores en su diseño. A partir del 24 de septiembre se iniciará su circulación gradual por medio de las entidades del Sistema Financiero Nacional.

¿Cómo conseguirla?

La venta de la moneda coleccionable se limitará a un máximo de dos unidades por persona, con el fin de que llegue a la mayor cantidad de público posible.

Según el BCCR, la cantidad de monedas coleccionables asignadas a cada entidad financiera se determina según sus requerimientos. Estas mismas entidades definen los puntos de venta donde la moneda estará disponible para el público, así como la cantidad de monedas por presentación en cada ubicación.

En caso de requerir información adicional sobre las ubicaciones, horarios de atención o disponibilidad de las monedas, se recomienda contactar a las entidades mediante sus canales de comunicación oficiales.

Actualmente se encuentran en circulación los diseños anterior y nuevo de las monedas de ₡10 y ₡25.

El BCCR aclaró que esta coexistencia será temporal y en el año 2026 se anunciará la fecha en que las monedas de ₡5, ₡10, ₡25 y ₡100 con el diseño anterior dejarán de ser válidas como medio de pago, según el avance en la circulación de las nuevas.

