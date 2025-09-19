Finanzas

Un tesoro para su bolsillo: la Casona de Santa Rosa brilla en una nueva moneda coleccionable

La moneda coleccionable de ₡25, alusiva a la histórica Casona de Santa Rosa, saldrá a la venta muy pronto. Le decimos dónde conseguirla.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Aquella casona donde se libró la histórica Batalla de Santa Rosa, en 1856, sobresale en la tercera moneda coleccionable de ₡25 como parte de la serie Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias. Esta saldrá a la venta el próximo miércoles 24 de septiembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
moneda coleccionableBanco Central de Costa Rica
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.