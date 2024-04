Un vehículo eléctrico nuevo puede ahorrarle ¢1,2 millones en gastos anuales comparado con uno nuevo de gasolina: vea los números

Los vehículos eléctricos —EV, por sus siglas en inglés— están entre los participantes del mercado que más llaman la atención en 2024. Cada vez más frecuente toparlos en las calles; especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM). Una posible razón de su creciente popularidad es que actualmente se consiguen a un precio similar a los de modelos impulsados por gasolina.

Hablamos de unidades nuevas con precios inferiores a los $30.000. Hace apenas dos años no era posible encontrarlos con esa etiqueta: sencillamente la oferta tenía precios superiores.

El contexto de precios más accesibles en los carros eléctricos se ve beneficiado en este momento por un buen aliado: el tipo de cambio bajo. Una persona que gane en colones, por ejemplo, para acceder de contado a un EV de $30.000 a finales de junio de 2022 necesitaba casi ¢21 millones; hoy requiere alrededor de ¢15,1 millones.

Otro factor que influye es la diversidad de marcas y países de origen. China es una de las naciones que se ha convertido en un referente de los EV en Costa Rica y el resto del mundo.

Nuestro país adoptó el estándar chino de carga eléctrica y eso ha facilitado el ingreso de unidades de ese origen.

LEA MÁS: ¿Busca un carro eléctrico? Estos son 11 modelos que se venden en Costa Rica por debajo de los $30.000

Además, se suma el conocido ahorro que se genera al comparar los costos de operación anual de un EV con los que se deben asumir con uno de combustión. Un ejercicio realizado por El Financiero con Roberto Sánchez, gerente de Mercadeo de Cori Motors, reveló que el ahorro puede llegar a ser de poco más de ¢1 millón por año.

Este dato surgió de comparar la estimación del gasto operativo promedio anual del SUV Kaiyi X3 con un motor de 1.500 centímetros cúbicos (cc), el cual tiene un costo básico desde los $24.000; con la del vehículo eléctrico S1 Pro de BYD, un SUV que tiene una autonomía de 401 kilómetros (km) y su precio inicia en los $29.000. Al ser de agencia, ambos carros cuentan con su respectiva garantía.

El objetivo de este ejercicio es, básicamente, aproximarse al ahorro anual que pueden generar los gastos de un vehículo eléctrico en comparación con uno de combustión, pero de estilo y características similares. En este caso, incluso, ambos autos son de origen chino y los vende la misma agencia. Es importante tener en cuenta que los números pueden variar según las comparaciones válidas que se realicen y de factores como el tipo de cambio, por ejemplo, que inciden en algunos rubros.

En abril de 2022, El Financiero realizó una comparación entre un vehículo eléctrico y uno de combustión en colaboración con Hyundai Grupo Q. El ejercicio de ese año concluyó que el EV ahorraría hasta ¢2 millones durante el primer año de operación. Sin embargo, en ese momento el precio de la gasolina y el tipo de cambio eran más altos que los actuales. Además, se incluyó el costo del mantenimiento de cada carro.

Importante: si es la primera vez que tiene un EV, debe hacer una inversión única cercana a los $200, correspondiente a la instalación eléctrica para poder cargar el carro en su casa.

Pues bien, veamos la estimación del gasto anual de los dos vehículos analizados con Cori Motors.

BYD ("Build Your Dreams") es el principal constructor de autos en China en el sector eléctrico, y en el último trimestre del año pasado se convirtió en el fabricante líder mundial tras superar el umbral simbólico de cinco millones de vehículos híbridos y eléctricos acumulados. (Shutterstock)

Gasto en el vehículo de combustión

Para establecer el costo anual del vehículo Kaiyi X3 se debe incluir: gasto en combustible, valor del seguro, costo del marchamo, revisión técnica vehicular y mantenimiento. Vamos uno por uno.

Según el gerente de Mercadeo de Cori Motors, en promedio, un usuario puede desembolsar ¢100.000 mensuales en combustible. Esto significa que, en un año, si mantiene este mismo gasto mensual, destinaría ¢1,2 millones al pago de la gasolina.

Este gasto anual también se puede calcular utilizando algunos datos. Lo primero que hay que saber es el kilometraje anual promedio de un carro en Costa Rica es de 15.912 kilómetros. Es el dato que divulgó la empresa Revisión Técnica de Vehículos (Riteve) en el anuario del 2019. El último disponible sin que sea afectado por las medidas de restricción aplicadas durante la pandemia —por ejemplo, en 2021 Riteve reveló que el promedio ese año fue de 13.543 km—.

Además se debe considerar el rendimiento de combustible de un Kaiyi X3, que es de 14 kilómetros por litro, según Cori Motors; y el precio actual de la gasolina súper, que es de ¢728 por litro según la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Dividiendo el kilometraje promedio anual entre el rendimiento de combustible (14), se obtiene que se requieren aproximadamente 1.136,57 litros de gasolina para cubrir los 15.912 km. Multiplicando esta cantidad por los ¢728, el gasto anual en combustible sería de aproximadamente ¢827.424. Claro, asumiendo que el costo de la súper se mantendrá igual durante los próximos 12 meses, pero usted y yo sabemos que eso no sucede de esa forma y los valores de la gasolina cambian constantemente.

En cuanto al seguro del vehículo, el costo anual estimado para un Kaiyi X3 nuevo es de $621,71 según el Instituto Nacional de Seguros (INS). Al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el pasado 17 de abril, esto equivale aproximadamente a ¢313.043.

Ahora bien, en relación con el marchamo, hay agencias que venden los vehículos con uno o varios marchamos incluidos. Cori Motors, por ejemplo, tendrá marchamo 2024 incluido para sus vehículos en la Expomóvil que culminará el próximo 28 de abril. Si una persona compra el Kaiyi X3 después de este evento, entonces deberá asumirlo por cuenta propia. Una estimación proporcionada por Sánchez dicta que por este rubro, el dueño del vehículo podría desembolsar cerca de ¢400.000 en el primer año.

En cuanto al mantenimiento y a la revisión técnica vehicular del primer año, desde la agencia se informó que estos ya están cubiertos. Es decir, el conductor no desembolsaría nada por estos dos rubros. Los años siguientes, cuando corresponda, el conductor deberá añadirlos en el gasto de operación.

Sumando todos estos elementos, el propietario de un Kaiyi X3 nuevo podría desembolsar aproximadamente ¢1,54 millones en el primer año, si se toma en cuenta el gasto en combustible anual estimado por EF. Si se utiliza el gasto que valoró Cori Motors, el monto ascendería a ¢1,91 millones. Ambos cálculos incluyen el pago del marchamo por parte del dueño del carro.

LEA MÁS: Expomóvil 2024, ¿qué días se realizará la feria y cuál es la oferta?

Gasto en el vehículo eléctrico

Para establecer el costo anual estimado del vehículo eléctrico BYD S1 Pro es esencial calcular varios aspectos: gasto en electricidad, valor del seguro, marchamo, revisión técnica vehicular y mantenimiento.

De acuerdo con el representante de Cori, el gasto mensual en cargas eléctricas es de aproximadamente ¢15.000 si el vehículo se carga después de las 8 p. m. Asumiendo que el costo sea constante, esto equivale a un desembolso promedio de ¢180.000 al año.

El gasto anual de carga también se puede calcular con los siguientes datos: kilometraje promedio anual, cantidad de kilómetros que rinde un kilovatio hora y el precio de la electricidad.

Como vimos, el kilometraje promedio anual de un carro es de 15.912. Para recorrer 100 km se requieren cerca de 14 kilovatios —estimó Alan Blanco, excomisionado presidencial para transporte público—, y el precio actual de un kilovatio hora (kWh) es de $0,239; es decir, ¢120,3 al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central del 17 de abril.

Dividiendo el kilometraje promedio anual entre 100 y multiplicando el resultado por 14, se obtiene que se requieren aproximadamente 2.227,68 kilovatios para recorrer los 15.912 km al año. Multiplicando esto por el costo del kWh (¢120,3), el gasto anual en electricidad sería de aproximadamente ¢267.989,9, asumiendo que el precio del kWh se mantendrá constante.

Otro aspecto a considerar es el seguro del vehículo. Según una estimación del INS, el costo anual para un BYD S1 Pro nuevo ronda los $613,35; es decir, unos ¢308.834 según el tipo de cambio de venta de referencia del pasado 17 de abril.

Con respecto al marchamo, al igual que con los vehículos de combustión, si una persona compra el EV después de la Expomóvil 2024, deberá asumirlo. Una estimación del gerente de Mercadeo de la empresa indica que el marchamo 2024 puede rondar entre ¢125.000 y ¢150.000.

Recordemos que los vehículos eléctricos están exentos del pago del impuesto a la propiedad, el rubro de más peso en el marchamo, por un plazo de cinco años desde el momento de su nacionalización o al momento de su producción.

Según la actual Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico (9.518), la exoneración en el impuesto a la propiedad aplicará de la siguiente forma: 100% el primer año, 80% para el segundo, 60% para el tercero, 40% para el cuarto y 20% para el quinto.

Por otro lado, al igual que con el Kaiyi, cuando un cliente compra un S1 Pro, la agencia cubre la revisión técnica vehicular y el mantenimiento correspondiente al primer año.

“(Cuando quiera o tenga que hacer un mantenimiento al EV, recuerde que) los mantenimientos son más baratos porque hay menos costos de revisiones, no tenemos bujías, no tenemos filtros, no tenemos aceite, no tenemos todo un sistema mecánico que es muy fácil que se dañe”, detalló el gerente de Mercadeo de Cori Motors.

En resumen, el costo estimado del primer año de operación de un BYD S1 Pro nuevo, incluyendo los ¢150.000 del pago del marchamo por parte del conductor, sería de ¢638.834 si se utiliza el gasto en carga eléctrica calculado por Cori Motors, o de ¢726.824 si se usa el calculado por El Financiero.

Al comparar los gastos de operación anuales más elevados de ambos vehículos, se observa que el ahorro estimado al decantarse por un carro eléctrico sería de aproximadamente ¢1,19 millones.

El vehículo eléctrico BYD S1 Pro tiene una autonomía de hasta 401 kilómetros. (Mayela Lopez)

La batería de los vehículos eléctricos

La batería corresponde al componente más caro de los carros eléctricos, en casi todos los casos.

Sin embargo, una nota que se publicó en El Financiero en agosto de 2022 expone que estas tienen una vida útil de al menos 10 años.

Quienes compren un vehículo eléctrico de agencia no se tienen que preocupar hoy, pues en caso de que la batería falle, responde la garantía, la cual depende de cada empresa. Por ejemplo, con el S1 Pro, BYD ofrece una garantía durante ocho años o 150.000 kilómetros, lo que suceda primero.

“Estas baterías blade tienen una vida útil de 1.200.000 kilómetros (...) Yo no he visto ni un solo carro de gasolina que haya hecho tantos kilómetros en su vida (...) O sea, este carro te puede durar hasta 40 años”, dijo el gerente de Mercadeo de Cori Motors.

Cuando no existe garantía y la batería ha envejecido sin posibilidad de reparación, es necesario reemplazarla por una nueva. Según informó Federico Rodríguez, director comercial de ECAC Instituto Técnico en agosto de 2022, el costo promedio de una batería nueva para un vehículo eléctrico puede ser de alrededor de $15.000 en Estados Unidos.