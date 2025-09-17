Finanzas

Una alternativa a la hipoteca se populariza en los préstamos de vivienda en Costa Rica: ¿cuáles son sus ventajas y riesgos?

Los fideicomisos de garantía son cada vez más utilizados en créditos de vivienda en Costa Rica, a pesar de que los deudores pueden perder su casa más rápido si no pagan la mensualidad en comparación con una hipoteca. Analizamos las posibles razones del auge y sus ventajas y desventajas.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Comprar una casa propia es el sueño de muchas personas, que generalmente implica solicitar un préstamo en alguna entidad financiera para poder hacerlo realidad. Durante la última década, en Costa Rica se han registrado 2.760.676 créditos de vivienda, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025.








