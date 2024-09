Vivienda fuera de la GAM atrae por menores precios y más espacio

Las tendencias de vivienda en Costa Rica muestran particularidades cuando se trata de la Gran Área Metropolitana (GAM) y la regiones fuera de esa aglomeración urbana.

Los participantes del más reciente foro de El Financiero, centrado en bienes raíces y las tendencias dentro y fuera de la GAM, expusieron precisamente algunos comportamientos en ambos nichos de mercado del país.

Mientras en la GAM la tierra empieza a escasear y la que se encuentra tiene un alto costo, fuera de la GAM aún se encuentran zonas con precios menores y con otras ventajas como más área verde.

Vivienda fuera de la GAM

Los panelistas del foro divieron al país en tres zonas principalmente: la GAM, la periferia intermedia y las costas. Esta segunda región es donde parece aún haber terrenos disponibles con menores precios.

Además, ante el aumento del precio de los terrenos dentro de la GAM, los desarrolladores han tenido que salir a otras zonas circundantes en busca de tierra más asequible.

Esto se suma a otros factores que están potenciando zonas específicas. Por ejemplo, en Alajuela, el Occidente y Cartago, las nuevas zonas francas están atrayendo desarrollo inmobiliario para satisfacer una demanda creciente.

“Las zonas francas son dinamizadores y están empezando a generar mayor crecimiento inmobiliario”, manifestó Aaron Chaves, director de Consultorías de Bakertilly.

Cantones como Grecia son un ejemplo de ello. Meses atrás El Financiero publicó un reportaje sobre la transformación en ciernes que está viviendo ese municipio y los pueblos vecinos, y el sector inmobiliario es un actor protagonista en esta evolución.

Melizandro Quirós, economista y director del Centro de Estudio del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi) agregó que, ante el mayor costo del metro cuadrado de los terrenos en la GAM, las construcciones de vivienda se están saliendo del anillo urbano.

Así también lo aseguró Hermes Salazar, gerente de Ventas de la desarrolladora Novohogar. Salazar comentó que, mientras años atrás hacia el este aún había disponibilidad de terrenos en lugares como Sabanilla o Curridabat, los proyectos deben ahora ir más hacia el este, por ejemplo al cantón de La Unión.

Los menores precios de los lotes, y por ende de las viviendas, así como la posibilidad de tener más áreas verdes y casas más espaciosas están elevando el atractivo de vivir en esta región media entre la GAM y zonas rurales.

El foro contó con la participación (de izq. a der.) de Hermes Salazar, gerente de Ventas de Novohogar; Aaron Chaves, director de Consultorías de Bakertilly; Melizandro Quirós, economista y director del Centro de Estudio del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi); y Andrea Chacón, directora de Comunicación y Marketing de Grupo Terra. (JOHN DURAN)

Ahora bien, aún más lejos de la GAM, en las zonas costeras principalmente o meramente rurales, la compra y venta de lotes sigue siendo una tendencia fuerte.

En este segmento de mercado, Terraquintas es un caso de desarrolladora que ofrece soluciones “en verde” desde 1.000 hasta 5.000 metros cuadrados (m²).

Terraquintas tiene nueve proyectos en desarrollo y está ingresando a Guanacaste con soluciones a la venta en el interior de la provincia, en lugares como en Bagaces. Este cantón resulta estratégico por ser una zona aún alejada de los problemas urbanos pero que, a la vez, presenta calidad de vida, naturaleza y cercanía al aeropuerto de Liberia.

Al adquirir un proyecto en verde el comprador tiene la posibilidad de hacer la construcción a su gusto, según dijo mencionó Andrea Chacón, directora de Comunicación y Marketing de Grupo Terra. Por ejemplo, existen casos de casas de más de 100 m² o estructuras tipo domo, dependiendo de los intereses y estrategia del cliente.

Llegando a las costas, especialmente la guanacasteca, la construcción se centra más que todo en vivienda para inversión y en desarrollo hotelero.

Escasez de terrenos en la GAM

En Costa Rica, pero con más fuerza dentro de la GAM, se da otra tendencia. Quirós explicó que existe un fenómeno de ir hacia viviendas más pequeñas: mientras antes la casa de 75 a 100 m² era la que predominaba, ahora la mayoría oscila ente los 40 y 75 m². Esto es causa de que algunas zonas muestran saturación y precios de tierras altos.

Salazar, de Novogar, desarrolladora con experiencia en el centro del país, mencionó que las empresas deben buscar con lupa los terrenos en la GAM. Heredia, el este de San José y Moravia son algunos de los sitios que ya muestran saturación y poca opción de terrenos disponibles.

“Por tradición Heredia ha sido muy apetecible para el mercado”. — Hermes Salazar, gerente de Ventas de la desarrolladora Novohogar.

Salazar destacó que la vivienda horizontal sigue siendo del gusto de muchos costarricenses debido a la posibilidad de tener patio.

No obstante, los desarrolladores parecen tener poco margen para reducir los precios de las viviendas.

El costo del terreno condiciona desde el inicio el precio final de las viviendas, pero a esto se suman los costos de los materiales de construcción.

“Si nosotros bajamos el área constructiva ya no cabe una familia; no podríamos construir amenidades (...). El que no aprovecha en estos momentos los proyectos en venta le va a costar más o será en zonas más retiradas”, comentó el representante.

Un reciente estudio titulado Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, elaborado por varias entidades entre ellas el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y presentado a finales de agosto, también puntualizó sobre este tema y la necesidad de crear condiciones para que más familias puedan acceder a soluciones de vivienda asequibles.