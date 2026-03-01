La pregunta ya no es si adoptar inteligencia artificial (IA), sino cómo hacerlo sin improvisar. ¿Cómo elaborar un plan para implementar la inteligencia artificial en su empresa? Esta guía responde a esa pregunta.

A escala global, casi nueve de cada diez organizaciones ya usan IA en al menos una función, pero solo una fracción reporta impactos claros en ingresos o utilidad, según la Encuesta Global de IA 2025 de McKinsey. La brecha entre “probar herramientas” y capturar valor real es amplia, y se cierra con estrategia, disciplina y gestión del cambio, no solo con tecnología.

El decano de Harvard Business School (HBS), Srikant Datar, sintetiza la magnitud del fenómeno al afirmar que “la IA no es solo una herramienta; es un cambio fundamental en cómo las empresas crean valor”. Esa frase es clave: implementar IA no equivale a instalar un software, sino a rediseñar procesos, decisiones y modelos de negocio alrededor de datos y algoritmos.

1. Estrategia primero, herramientas después

El primer paso es responder para qué quiere la empresa la IA. No se trata de “subirse al tren” por miedo reputacional, sino de vincular la tecnología con objetivos concretos: mejorar márgenes, abrir mercados, reducir riesgos, mejorar la experiencia del cliente o acelerar la innovación.

Los trabajos de los profesores Marco Iansiti y Karim Lakhani, en Competing in the Age of AI y en los programas ejecutivos de HBS, insisten en evaluar tres pilares antes de lanzar proyectos ambiciosos:

La solidez de la estrategia digital (qué problemas de negocio se atacan).

La madurez de la arquitectura de datos (qué tan accesibles, íntegros y gobernados están los datos).

La capacidad organizacional para desarrollar y escalar casos de uso (talento, procesos, liderazgo).

En la práctica, esto implica priorizar pocos objetivos claros: por ejemplo, reducir tiempos de respuesta al cliente, mejorar la precisión de previsiones de demanda o automatizar tareas operativas de bajo valor agregado.

2. Poner la casa de datos en orden

Sin datos limpios, accesibles y confiables, la IA se convierte en una promesa vacía. Harvard Business Review ha insistido en que “la gran IA depende de grandes datos”, subrayando que la mayoría de fracasos en proyectos de IA se explican más por la mala calidad de la información que por los modelos utilizados.

Una auditoría de datos para una empresa costarricense debería cubrir al menos:

Inventario de fuentes: sistemas de facturación, CRM, ERP, plataformas de comercio electrónico, redes sociales, sensores, etc.

Calidad: niveles de duplicidad, errores, campos vacíos y falta de estandarización.

Accesibilidad: cuántos silos existen y qué tan costoso es integrar la información.

Gobernanza: quién es dueño de qué datos, cómo se protege la privacidad y qué reglas existen para su uso.

Solo con este mapa claro tiene sentido hablar de modelos, copilotos o agentes.

3. Empezar con pilotos bien escogidos

Una vez definidos los objetivos y entendida la base de datos, el siguiente paso no es transformar toda la compañía, sino lanzar pilotos acotados que permitan aprender rápido. El profesor de HBS Iavor Bojinov recomienda evitar la tentación del megaproyecto y concentrarse en validar valor de negocio: “antes de invertir en sistemas a gran escala o estructuras de gobernanza, es importante primero demostrar que la IA puede resolver problemas genuinos y entregar resultados significativos”.

La experiencia internacional apunta en la misma dirección. En un experimento con consultores de Boston Consulting Group, documentado por el profesor de Wharton Ethan Mollick, quienes trabajaron con apoyo de IA fueron más productivos, más rápidos y entregaron trabajos de mayor calidad que quienes no la usaron; los de desempeño más bajo mejoraron de forma especialmente marcada. La lección es clara: la IA funciona mejor cuando se inserta en procesos bien definidos, con métricas claras de éxito.

Para una empresa local, un buen piloto podría ser un asistente para el equipo de ventas, un sistema de priorización de cobranzas o un modelo que clasifique correos de soporte y sugiera respuestas. El criterio central: impacto tangible y medible en pocas semanas.

4. Atacar la verdadera fricción: cultura y talento

En la mayoría de organizaciones, la principal resistencia a la IA viene de las personas, no de los sistemas. El propio Bojinov y sus colegas de HBS han observado que los proyectos se traban cuando la plantilla percibe la tecnología como amenaza a sus puestos, cuando los gerentes no la usan en su día a día o cuando no hay tiempo ni apoyo para aprender nuevas herramientas.online.

Aquí entra en juego la cultura. Karim Lakhani lo resume así: “la cultura se come a la estrategia en el desayuno; si no se entienden los aspectos culturales y organizacionales del cambio, las mejores estrategias simplemente no funcionarán”. No basta con un plan bien redactado: se requiere que los líderes usen la IA, la legitimen en sus decisiones, comuniquen con transparencia y estén dispuestos a ajustar procesos.

La profesora de HBS Tsedal Neeley ha estudiado el tipo de capacidades que necesita la fuerza laboral en este contexto. Sus investigaciones muestran que los colaboradores no necesitan ser expertos técnicos, sino desarrollar una base conceptual que les permita trabajar con sistemas inteligentes. De ahí su advertencia: “los humanos con habilidades digitales reemplazarán a los humanos sin habilidades digitales”. Traducido a la realidad empresarial: la formación continua, el upskilling y el reskilling dejan de ser un beneficio accesorio y se convierten en condición de competitividad.

5. Diseñar la gobernanza desde el inicio

A medida que los pilotos comienzan a escalar, los riesgos crecen: decisiones automatizadas que afectan clientes, uso de datos personales, sesgos en modelos, dependencia excesiva de sistemas de terceros. HBS plantea que la gobernanza de IA debe verse como un seguro y, al mismo tiempo, como un habilitador de confianza interna y externa.online.

Bojinov subraya preguntas que toda empresa debería responder pronto:

¿Quién es responsable cuando un modelo se equivoca?

¿Cómo se auditan las decisiones que toma o recomienda la IA?

¿En qué casos las personas pueden (o deben) anular al sistema?

¿Qué datos no se usarán nunca para entrenar modelos por razones éticas o regulatorias?

Responderlas lleva a políticas claras de uso de datos, registro de versiones de modelos, comités de revisión y protocolos de respuesta ante incidentes. Cuanto antes se establezcan, más fácil será escalar.

6. Escalar con mentalidad de “fábrica de IA”

Cuando varios pilotos ya muestran resultados, la pregunta cambia: ¿cómo pasamos de casos aislados a una capacidad sistemática de crear, desplegar y mejorar soluciones de IA? El modelo que proponen Iansiti y Lakhani es el de la AI Factory: una “fábrica” que toma datos como insumo y produce predicciones, detección de patrones y automatización de procesos de forma repetible.

Esta fábrica combina:

Un pipeline robusto de datos compartidos por toda la organización.

robusto de datos compartidos por toda la organización. Equipos multidisciplinarios (negocio, datos, tecnología, legal).

Una plataforma común para experimentar con modelos, probarlos y pasarlos a producción.

Métricas estandarizadas para comparar el rendimiento de distintos casos de uso.online.

No todas las empresas costarricenses necesitan una unidad sofisticada de ciencia de datos, pero sí es recomendable, incluso en organizaciones medianas, centralizar ciertos bloques: estándares de datos, criterios de seguridad, lineamientos de experimentación y un repositorio común de casos de uso y lecciones aprendidas.

7. Medir, aprender y ajustar de forma continua

Finalmente, un plan de IA maduro asume que la adopción es un proceso continuo. Neeley habla de un liderazgo atrapado en un “estado perpetuo de transición”: la tecnología cambia, el ecosistema cambia y las empresas deben volverse organizaciones que aprenden rápido. Bojinov propone un umbral práctico: no escalar más allá de ciertos procesos hasta alcanzar tasas de adopción internas de entre 75% y 85%; si el uso sigue siendo frágil o desigual, conviene profundizar en los equipos actuales en lugar de extender la herramienta a toda la empresa.

Medir no se limita a la precisión de los modelos. Incluye indicadores de negocio (ingresos, costos, tiempos), de personas (satisfacción, uso real, horas ahorradas) y de riesgo (incidentes, quejas, hallazgos de auditoría). El objetivo no es demostrar que la IA “funciona”, sino decidir con evidencia dónde seguir invirtiendo y dónde es mejor dar marcha atrás.

Cuadro resumen: pasos clave para un plan de IA

Paso Objetivo Preguntas guía Entregable principal 1. Definir la estrategia Alinear IA con metas de negocio ¿Qué problema quiero resolver? ¿Cómo se medirá el éxito? Mapa de objetivos y casos de uso prioritarios 2. Auditar los datos Saber con qué insumos se cuenta ¿Qué datos tengo? ¿En qué estado están? Inventario y diagnóstico de calidad y gobernanza de datos 3. Diseñar pilotos Probar IA en problemas concretos ¿Cuáles son mis “quick wins”? 2–3 pilotos con KPIs claros y horizonte de pocas semanas 4. Gestionar cultura y talento Reducir miedos y construir capacidades ¿Quién lidera con el ejemplo? ¿Qué formación necesitan los equipos? Plan de comunicación y programa de

upskilling en IA básica 5. Establecer gobernanza Controlar riesgos y dar confianza ¿Qué reglas y límites tendrá la IA en mi empresa? Política de uso de IA, comité de revisión y protocolos de auditoría

6. Crear una “fábrica de IA” Escalar de pilotos a capacidad instalada ¿Qué componentes conviene centralizar? Equipo/polo central de datos e IA con procesos estándar de desarrollo y despliegue 7. Medir y ajustar Aprender y reasignar recursos ¿Qué está generando valor y qué no? Cuadro de mando con métricas de negocio, adopción y riesgo para decidir próximos pasos

Con estas piezas, la IA deja de ser una promesa abstracta y se convierte en un programa concreto de transformación empresarial, gestionado con el mismo rigor con que se evalúan inversiones, riesgos y resultados financieros.