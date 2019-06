Brinde espacio adecuado. Brindar un espacio adecuado puede ser tan simple como darle permiso de agendar espacios regulares, en una oficina o sala que no se utiliza frecuentemente, a una empleada que normalmente trabaja en un cubículo. No olvide armarios limpios, cuartos privados para cambiarse o separaciones portátiles, cuando otras opciones no estén disponibles. Estos podrían ser adecuados si están lo suficientemente protegidos a la vista y libres de intrusiones. Recuerde que los baños están llenos de gérmenes, no son aceptables para preparar la leche de un bebé.