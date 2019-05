También es importante destacar que las mujeres no están abandonando la industria de las inversiones debido a un mal desempeño. No hay evidencia de que las inversiones y fondos manejados por mujeres se desempeñen peor que los de los hombres. Por ejemplo, un estudio de la Knight Foundation determinó que, en todas las clases de activos, incluyendo mutualistas, de cobertura y de capital inversión, no había diferencias estadísticamente significativas entre los desempeños de aquellos fondos manejados en firmas con más del 25% de propiedad femenina y los de otras firmas no diversas.