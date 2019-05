Si su trabajo es muy bueno, pero no avanza, tal vez no están reconociendo sus contribuciones. Los resultados no siempre hablan por sí solos, y la directiva tal vez no conozca todas las razones por las cuales un gran proyecto fue un éxito. Por este motivo demostrar confianza en sus habilidades puede ser muy bueno para su carrera. Vuelva un hábito comunicar a su jefe y a otras personas encargadas de la toma de decisiones que es bueno en lo que hace, así como resaltar ejemplos específicos de su trabajo. Por supuesto, no es bueno que presuma o se elogies cada vez que pueda, pero tampoco sea demasiado modesto. No tiene nada de malo expresar con franqueza sus logros a la gente que debe estar al tanto de ellos. Si eso se siente poco natural, eleve su confianza preguntándose: ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis logros más importantes? ¿Por qué soy valioso para la empresa?