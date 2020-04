No deben existir preocupaciones si las metas no se alcanzan, o si se logran lentamente. Esto no quiere decir que el mentor sea malo. Las cosas toman tiempo, y suelen pasar muchos meses hasta que pueda verse un ligero cambio en el comportamiento. Concentrarse en las cosas pequeñas puede marcar una gran diferencia. Quizá la mejor manera de aprender a ser mentor sea empezando: queda casi un año por delante para aventurarse y pedir consejo.