Las diferencias culturales no siempre son evidentes. Consideremos el silencio, por ejemplo. Al final de una reunión, podría preguntar si alguien tiene dudas. Sin embargo, si sus colegas vienen de una cultura donde la gente tiende a no hacer preguntas en un contexto público, se quedarán callados, pero lo harán por respeto, no porque no tengan dudas. Por eso es importante aprender más sobre las diferencias comunicativas entre su cultura y la de sus colegas. ¿La gente mueve de un lado a otro la cabeza para decir “sí” (como se acostumbra en Bulgaria) en vez de moverla de arriba a abajo (como en Estados Unidos)? ¿Se someten a la autoridad en público? Conocer este tipo de diferencias ayudará a entender lo que sus colaboradores en verdad están diciendo, o lo que no. Así que en vez de suponer que el silencio en la reunión significa que sus colegas no necesitan explicaciones, podría decir: “Muchas personas que no han participado en proyectos como este tienen algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que quieren saber?”.