Cuando tiene una lista de pendientes interminable, es fácil que se sienta culpable por lo que no ha concluido. No obstante, la culpa solo es útil cuando motiva a hacer más, no debería hacerle sentir avergonzado. Para aliviar ese tipo de emociones cuando aparezcan, practica la autocompasión. Imagine qué le diría a un amigo que se siente mal por estar retrasado en unos cuantos proyectos. Lo más probable es que le diga a su amigo que no se preocupe tanto, así que trate de decirse lo mismo. También puede levantar el ánimo concentrándose en lo que ha podido lograr. Haga una “lista de actividades terminadas”, además de su lista de pendientes, para que puedas tener presente el trabajo que ha hecho. Y siempre recuerde: todo el trabajo por hacer estará ahí mañana, ya sea que se sientas culpable o no. Así que no sea tan duro consigo mismo, respire hondo, y haga lo mejor que pueda.