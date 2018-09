Sin embargo, al mismo tiempo, muchas de nuestras participantes expresaron sentirse invisibles. Por ejemplo, Deana, una presidenta de productos de consumo, recordó una ocasión en la que su subordinado fue invitado a una comida en casa de su jefa pero a ella no. “Le reporto a esta persona, vivo quizá a dos o cuatro millas de distancia, nunca me invitó a su casa. Nunca me invitó a su casa y a otros sí, incluyendo alguien que me reportaba a mí, a quien yo puse en el trabajo, un hombre blanco”. relató.