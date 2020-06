La advertencia de Sack no es menor. No saber (o no poder) estar solos es un problema grave. De acuerdo a Cal Newport, profesor de la universidad de Georgetown y autor del libro “Digital Minimalism”, la falta de la soledad tiene impactos negativos en la habilidad para resolver problemas complejos, en la capacidad de regular nuestras emociones, en la construcción de valores morales y —paradójicamente— en la salud de nuestras relaciones. Eso, sumado a un incremento en trastornos de ansiedad y del estado del ánimo, como la depresión.