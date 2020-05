Esta es la segunda entrega de esta columna que escribo durante la crisis del COVID-19, que nos tiene a todos sumidos en una enorme incertidumbre. Es difícil pensar en otra cosa. No hay portal de noticias, muro de Facebook o grupo de WhatsApp en el cual el tema de la pandemia no ocupe un lugar protagónico. Entendiendo que hablar o pensar de otra cosa es en estos tiempos es casi imposible, e intentando dar con un tema para compartir en este espacio, me pregunté: