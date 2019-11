Entre el trabajo, la familia y nuestras vidas personales, no es ninguna sorpresa que muchas de nosotras nos sintamos abrumadas una buena parte del tiempo. Si su lista de pendientes nunca parece reducirse, toma su distancia y pruebe una nueva estrategia. Por ejemplo, considere si ciertas tareas le están estresando más que otras. Si es el caso, primero concéntrese en esas: termine un proyecto grande lo más pronto posible, o dividea un objetivo complicado en más pasos manejables. También debería analizar si sus tendencias perfeccionistas están estorbando. Para cada tarea, piense cuál es el grado “suficientemente bueno”, y sea honesta para determinar si invertir más tiempo en algo lo mejorará de una forma significativa (si no es así, tome un respiro y siga adelante). Por último, pregúntese cuáles pendientes en verdad merecen su tiempo… y luego delegue los que no lo merezcan. ¿Podría mandar a un empleado a una reunión en la que no necesitas estar o subcontratar a alguien para que cocine la comida en su casa si a usted no le gusta cocinar? Pensar en cómo está usando su tiempo puede ayudar a usarlo de una manera más sensata.