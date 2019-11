Los empleadores deben hablar de la salud mental

Menos de la mitad de los encuestados sintieron que la salud mental es una prioridad en su empresa, e incluso menos percibieron a los líderes de sus empresas como promotores. Esto necesita cambiar. 86% de nuestros encuestados opinaron que la cultura de una compañía debería respaldar la salud mental. Este porcentaje fue incluso mayor en el caso de los millennials y miembros de la Generación Z, que tienen mayores tasas de rotación y son el bloque demográfico más grande en la fuerza laboral. La mitad de los millennial y 75% de los trabajadores de la Generación Z han abandonado voluntariamente algún rol debido a razones de salud mental, en comparación con apenas un 20% de los encuestados en general, un hallazgo que habla de un cambio generacional en la consciencia sobre la salud mental. Por lo tanto no sorprende que brindarle a los empleados el apoyo que necesitan no sólo mejora el compromiso sino también el reclutamiento y la retención, mientras que no hacer nada refuerza un estigma anticuado y dañino.