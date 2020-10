Confianza: Esto es lo principal, la confianza genera compromiso. Si necesitamos ver lo que nuestro equipo está haciendo para saber que están trabajando, el problema es del líder, no del equipo. He visto prácticas como monitorear el tiempo en pantalla, controlar los sitios web que accesan los colaboradores y determinar si aprueban un curso o no, solo por el tiempo en pantalla en el curso. Los resultados hablan por sí solos, si se dan, y las personas sienten que están contribuyendo y aprendiendo, ¿porqué debo controlar tiempo en lugar de resultados? Esto no quiere decir que no haya reglas u horario que cumplir, pero esto es parte de las expectativas que hay que clarificar y establecer el marco de trabajo, lo cual también depende de cada negocio.