Algo importante es que no todas las mentiras provocan estos juicios negativos. En nuestros experimentos algunos participantes se enteraron de que la declaración honesta o deshonesta del comunicador influyó en cuántos boletos de lotería recibieron los participantes, en lugar de sólo definir la fecha de la lotería. En este caso, no hubo ambigüedad sobre el hecho de que mentir ayudaría al participante, cualquiera preferiría recibir más boletos de lotería. De hecho, en esta situación, mentir no fue visto como menos moral que decir la verdad, y no provocó las mismas inferencias negativas.