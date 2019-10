El artículo de Harvard Business Review titulado “When Being a Humble Leader Backfires” (“Cuando ser un líder humilde fracasa”), trata sobre un estudio que responde a la pregunta ¿Deben los líderes aspirar a ser humildes? La investigación publicada en el “Journal of Applied Psychology”, ofrece la siguiente respuesta: depende. El desafío de conciliar ambición con humildad no es sencillo, pero esta investigación ofrece algunos consejos prácticos.