Por otra parte, están las motivaciones. Nuestro cerebro opera en función del beneficio que recibirá al cambiar y si no lo ve no lo hará. La motivación es intrínseca, no se puede transmitir. Cada uno de nosotros tiene distintas motivaciones y cuando la identificamos, por lo general estamos dispuestos a realizar cambios e incluso sacrificios. En las organizaciones los líderes deben conocer las motivaciones de su equipo y ayudarlos a salir de la zona de confort.