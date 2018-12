Mujeres que le habían dicho a Target no solo que estaban embarazadas, sino para cuándo estaba programado el parto. Los analistas estudiaron los hábitos de compra de estas mujeres para discernir qué productos tenderían a comprar más que los consumidores no embarazados: toallitas para bebé, lociones sin esencia, vitaminas y un puñado de otros productos. El siguiente paso fue solo un salto lógico: Las mujeres que comenzaban a comprar esos productos probablemente estaban embarazadas y puede ofrecérseles productos y servicios relacionados con el embarazo. Eso es un negocio inteligente, no magia estadística.