Enfatice la intención positiva al dar retroalimentación: Cuando la retroalimentación es respecto a algo personal, como el estilo de trabajo, en lugar de referirse específicamente a resultados de labores y desempeño, puede ocasionar sentimientos de rechazo social. Ya que a la mayoría de nosotros no nos agrada ocasionar incomodidad emocional a los demás, dar este tipo de retroalimentación es difícil. Un lente de “intención positiva” puede ayudarlo a encuadrar la retroalimentación de manera más positiva. Por ejemplo, en el caso de un empleado que es extremadamente parlanchín, asuma que la persona no está tratando de molestar intencionalmente a los demás. Podría decirle algo como: “Quisiera darte algo de retroalimentación acerca de tu estilo de comunicación en el trabajo. Pasas varias veces al día por mi escritorio para socializar, y cuando lo haces me resulta difícil mantenerme enfocado en mi trabajo. Tengo la confianza de que no estás tratando de incomodarme intencionalmente y entiendo que quieres ser amigable e incluyente. ¿Lo percibo correctamente?”