Un ejemplo perfecto lo encontramos en los baños públicos. Todos sabemos que luego de ir al baño debemos lavarnos las manos. Sin embargo, cerca del 20% de las personas no lo hacen. ¿Por qué no, si saben que es algo que debe hacerse? Pues porque les da pereza o están apurados. Pero movemos el lavamanos fuera del baño a la vista de todos, todo el mundo se lavará las manos. La razón es obvia: el castigo social por no lavarse las manos es un motivador más fuerte que la pereza o la prisa, por lo que la gente termina haciendo lo correcto.