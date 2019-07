La duda tiene pésima reputación, sobretodo cuando se habla de emprendimiento. La imagen del éxito de todo emprendedor es la de una persona aguda, valiente y determinada, que logra impulsar su idea superando obstáculos y demostrándole a los incrédulos que su proyecto no solo era posible sino innovador. Nos fascinan las historias de éxito de estos personajes y nos maravilla pensar cómo es que tuvieron tanta claridad desde el inicio para ver lo que otros no vimos. Dicho de otro modo: no hay historias de emprendedores que han dudado o cuestionando sus ideas.