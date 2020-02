Para ser claros, no recomendamos tomar acciones decisivas basados únicamente en un reporte de segunda mano. Al investigar denuncias, es importante buscar testigos y evidencia material. Sin embargo, un reporte de segunda mano puede ser el inicio de una investigación que de otro modo podría no haber ocurrido. Los directivos que no consideran creíbles los reportes de segunda mano tienden a no asignar los recursos suficientes para investigar esas denuncias.