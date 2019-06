Quedó inmediatamente claro que los mayores éxitos no solo se derivaron de excelencia técnica, sino también de factores más suaves, como el entender los problemas del negocio, construir confianza con los tomadores de decisiones, explicar claramente los resultados y atender las preocupaciones de las personas impactadas por los datos. Por el contrario, un trabajo técnico excelente no logró progresar cuando no conectamos con las personas correctas, en el momento o en las formas apropiadas.