Si en su equipo hay un perfeccionista, tal vez le parezca que sus normas rígidas obstaculizan la productividad y causan conflictos indeseados. La incapacidad de los perfeccionistas para poner la meta final por encima de los detalles puede incluso ocasionar que no se cumplan las fechas límite. Así que, ¿cómo puede colaborar con colegas perfeccionistas para ser más productivo como equipo? Establecer límites claros es un buen punto de partida. Los perfeccionistas tienden a enviar varios correos electrónicos detallando preguntas o sugerencias útiles, especialmente cuando se sienten abrumados. No ignore sus correos. En cambio, trate de limitar sus respuestas a una al día. O puede decidir no responder a los correos electrónicos que un colega perfeccionista envía durante los fines de semana. Estos límites les ayudarán a ambos a ser más productivos.