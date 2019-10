Este tipo de QMS llevará a experiencias mejoradas para los clientes. Para entender lo importante que es esto, considere un defecto de software que encuentro regularmente en el sistema de chequera en línea de mi banco: Una función falla con frecuencia, obligándome a reiniciar mi computadora. Me he quejado incontables veces durante el último año y en cada una el banco ha respondido, “le dijimos a TI, pero no sabemos si lo repararán.” Esta es una señal de que el banco carece de un QMS riguroso, lo que deja impotentes a sus consejeros financieros y molesta a sus consumidores. Quisiera poder decirles que pueden cambiar, como IBM lo hizo.